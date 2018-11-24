В США у магазинов в «черную пятницу» не раз стреляли – убиты люди

Сразу два эпизода стрельбы были зафиксированы американскими правоохранителями у магазинов в «черную пятницу».

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Первый случай произошел в торговом центре Riverchase Galleria в штате Алабама. Здесь между подростками возник конфликт, который перетек в перестрелку. Один из стрелков попытался сбежать с места, но был смертельно ранен полицейским. Второй юноша серьезно пострадал – он находится в госпитале в тяжелом состоянии.

Еще один случай попал в криминальную хронику в округе Майами-Дейд (штат Флорида). Здесь в результате перестрелки погибли два человека. Подробностей происшествия пока нет.