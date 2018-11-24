Оральный секс Левински и Клинтона растянули на 20 серий

/ Мир
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На американском телевидении вышел документальный сериал «Дело Клинтона» об одном из самых громких внутриполитических скандалов в истории США.

Сериал состоит из серии интервью, 20 часов из которых говорит Моника Левински, описывая свою версию произошедшего. Экс-стажер Белого дома призналась на камеру, что чувствует спустя 20 лет после того, как стала знаменита на весь мир.

Авторы фильма провели собственное расследование того, что на самом деле происходило между Клинтоном и Левински.

В сериал вошли ранее неопубликованные кадры и записи Клинтона и Левински, а также интервью с Моникой, где она откровенно рассказывает о предательстве подруги, которая записывала разговоры с ней на диктофон.

Naviny.by не так давно писали, как Левински «склеила» 42-го президентом США.

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Тэги: США оральный секс секс-скандал Персона: Моника Левински Билл Клинтон

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