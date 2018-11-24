«Очень много претензий». Лукашенко объяснил, почему заменил главу Мингорисполкома

У Александра Лукашенко накопилось очень много претензий и вопросов к руководству Минска. Об этом он заявил во время сегодняшнего назначения Анатолия Сивака новым председателем Мингорисполкома.

По словам главы государства, Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами.

Глава государства поручил Сиваку подготовить в середине декабря встречу президента с активом города, на которой должны присутствовать депутаты Мингорсовета, руководство города, люди, которые определяют жизнь столицы.

Лукашенко обещает серьезный разговор с аппаратом, потому что у него накопилось «очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем, но и к самим членам исполкома».

Характеризуя выбранную кандидатуру, Лукашенко вспомнил, что в бытность работы помощником президента — главного инспектора по Минску, Сивак «был эффективным».