«Очень много претензий». Лукашенко объяснил, почему заменил главу Мингорисполкома
У Александра Лукашенко накопилось очень много претензий и вопросов к руководству Минска. Об этом он заявил во время сегодняшнего назначения Анатолия Сивака новым председателем Мингорисполкома.
По словам главы государства, Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами.
Глава государства поручил Сиваку подготовить в середине декабря встречу президента с активом города, на которой должны присутствовать депутаты Мингорсовета, руководство города, люди, которые определяют жизнь столицы.
Лукашенко обещает серьезный разговор с аппаратом, потому что у него накопилось «очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем, но и к самим членам исполкома».
Характеризуя выбранную кандидатуру, Лукашенко вспомнил, что в бытность работы помощником президента — главного инспектора по Минску, Сивак «был эффективным».
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