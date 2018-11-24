Лукашенко анонсировал кадровые чистки в Мингорисполкоме

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Давая наставления новому руководителю Минска, Александр Лукашенко рекомендовал ему обратить внимание на коррупцию, которая существует в столице.

Он сообщил, что в свое время рассматривался вопрос о численном сокращении районных администраций, но на этот шаг не пошли, чтобы людям было удобно, так как они привыкли решать свои вопросы там.

Лукашенко: мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей не было альтернативы

Но, в то же время подчеркнул Лукашенко, «мозги вставить руководителям администраций и тем небольшим чиновникам, которые там есть, надо».

Глава государства считает, что «со многими в горисполкоме придется расстаться». Впрочем, посоветовал он, обижать людей, которые преданы государству и хотят работать в городе, не следует.

Также Лукашенко выразил надежду, что бывший министр транспорта и коммуникаций не потянет в кабинеты минской власти представителей железной дороги, авто-, воздушного и речного транспорта, с которыми работал на прежнем месте.

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Тэги: кадровая политика Мингорисполком Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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