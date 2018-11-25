В воскресенье Беларусь накроет снегом

В воскресенье, 25 ноября, синоптики обещают осадки, которые выпадут в большинстве регионов страны.

По прогнозам Белгидромета,в основном это будут снег и мокрый снег (в юго-западных районах с дождем).

По юго-западу страны сильные туманы. Из-за этого явления, как писали Naviny.by , объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха максимальная днем -2..+4°C.

В столице ожидаются мокрый снег (его вероятность составляет 80-90%), слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня 0..-2°C.