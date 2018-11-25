Глава Администрации президента прокомментировала кадровые перестановки

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Сразу после назначения Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома, прошла встреча с участием главы Администрации президента Натальи Кочановой и уже бывшего столичного градоначальника Андрея Шорца.

По словам Кочановой, смена руководителя Минска не является чем-то из ряда вон выходящим.

«Это никакая не чрезвычайная ситуация», - приводит СТВ слова главы Администрации президента.

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Она отметила, что столица достигла очень высокого уровня в развитии по наведению порядка, благоустройству, по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития.

Кочанова подчеркнула, что уже установлена достаточно высокая планка. Однако сохранения достигнутого сегодня уже недостаточно. Требуется «придать новый импульс в развитии города».

Naviny.by сообщали, что Александр Лукашенко в субботу, 24 ноября, назначил министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома.

Глава государства отметил, что за последнее время у него возникло много вопросов к работе городских чиновников.

По словам президента, бывшему председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу он нашел другую работу.

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Тэги: кадровая политика Персона: Наталья Кочанова

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