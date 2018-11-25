Умер актер и консультант блокбастеров «Престиж», «13 друзей Оушена» и «Иллюзионист»

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Американский иллюзионист, фокусник и актер Рики Джей умер в Лос-Анджелесе в возрасте 70 лет, пишет Hollywood Reporter.

Фото из свободного архива Википедии

Джея, как одного из лучших и авторитетных иллюзионистов США, активно привлекали к кинематографу лучшие режиссеры. Например, Джей был консультантом в столь известных и популярных лентах «13 друзей Оушена» и «Иллюзионист».

При этом Джей и сам снялся в ряде в фильмов: «Завтра не умрёт никогда», «Престиж», «Грабеж» и других.

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Тэги: США кинематограф иллюзионист Персона: Рики Джей Город: Лос-Анджелес

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