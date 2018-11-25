В Жабинке на пожаре в общежитии были спасены четыре человека, еще 30 эвакуированы

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В Жабинке днем 24 ноября произошел пожар в общежитии 1975 года постройки, принадлежащего Жабинковскому ЖКХ. Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 11:59.

К моменту прибытия спасателей, происходило открытое горение комнаты на втором этаже.

При помощи трехколенной лестницы со второго этажа спасены мужчина 1989 года рождения, и его дочь 2016 года рождения. Ни отец, не ребенок не пострадали.

Со второго этажа при помощи маски спасен мужчина 1976 года рождения, проживающий в комнате, где произошел пожар. Его сотрудники МЧС обнаружили в общем коридоре на полу. С отравлением продуктами горения и ожогами 1-2 степени (1% тела) он был госпитализирован в реанимационное отделение Жабинковской ЦРБ.

С третьего этажа по трехколенной лестнице спасен мужчина 1963 года рождения. Он не пострадал.

С горящего и вышележащего этажа самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них один ребенок.

Пожар был локализован и ликвидирован подразделениями МЧС. В результате пожара огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в коридоре.

Причина пожара устанавливается.

В общежитии 39 комнат, зарегистрировано 62 человека. Жильцы на время проведения ремонтных работ расселены в общежитие ОАО «Жабинковский сахарный завод», сообщает МЧС.

 

Фото МЧС

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Тэги: пожар МЧС общежитие Город: Жабинка

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