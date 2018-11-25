В Борисовском и Барановичском районах на пожарах погибли люди

24 ноября в Борисовском и Барановичском районах на пожарах погибли три человека.

В 15:51 в экстренные службы поступила информация о возгорании в жилом доме в населенном пункте станции Новосады Борисовского района. В огне погибли мужчина и женщина. Больше никаких подробностей инцидента МЧС не сообщает.

Около 20 часов в деревне Петковичи Барановичского района случился пожар в жилом деревянном доме. При тушении огня работниками МЧС на полу в жилой комнате под обрушившимися конструкциями обнаружен труп мужчины 1954 года рождения — брата хозяйки дома.

Огнем уничтожены пристроенное строение, кровля жилого дома, повреждены перекрытие, стены и имущество.

Причины двух пожаров устанавливаются, сообщает МЧС.