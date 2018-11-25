Противники аккумуляторного завода по традиции собрались на площади Ленина в Бресте

25 ноября на площади Ленина в Бресте в который раз собрались противники строительства аккумуляторного завода, передает БелаПАН . Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля.

В 12:45 на площади было около 120 человек. Они стояли группами, обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия, в частности запланированную на 5 декабря встречу двух активистов с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком.

24 ноября на прямую линию, которую проводил Худык, позвонили активисты общественной кампании против строительства аккумуляторного завода брестчане Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк. В ходе разговора министр пригласил Лепесевича и Бекалюка приехать в Минск 5 декабря. В этот день Худык будет проводить личный прием. В свою очередь Лепесевич попросил главу Минприроды пригласить на эту встречу разработчиков проектной документации аккумуляторного завода «АйПауэр». Худык согласился.

Как заявил сегодня Бекалюк, задача активистов — «чтобы правду не затерли» при проведении повторной государственной экологической экспертизы уточненного проекта завода.

Также участники встречи 25 ноября обсуждали заявку на митинг на 9 декабря. Большинство считают, что чиновники в очередной раз найдут причину, чтобы запретить его. Как сообщалось, 23 ноября в Брестский райисполком подана заявка на проведение демонстрации «Заводу тут не место». Демонстрация намечается на 9 декабря недалеко от строящегося предприятия.

Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.