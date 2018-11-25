Глава Партии БНФ: последние заявления Лукашенко о выборах скандальны и показательны

Заявления Александра Лукашенко о предстоящих избирательных кампаниях, сделанные им 24 ноября при назначении новым председателем Мингорисполкома Анатолия Сивака, председатель Партии БНФ Григорий Костусев назвал «скандальными и показательными», передает БелаПАН .

Напомним, предстоящие парламентские и президентские выборы Лукашенко назвал экзаменом, который «мы все будем сдавать». «Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы», — сказал он. При этом Лукашенко отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты. «Но они (народ Беларуси. — БелаПАН.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно», — заявил он.

«Разумеется, во время избирательной кампании мы будем обращать внимание международных наблюдателей на то, что Лукашенко раздает органам местной власти указания касательно ведения агитации в пользу его переизбрания, — цитирует Костусева пресс-служба партии. — Подобные заявления — яркое свидетельство того, что система местных советов и исполкомов на самом деле является не реальным местным самоуправлением, которое зависит от воли людей, а инструментом в руках единоличного управляющего, винтиком в машине авторитаризма. Нам их роль естественно известна, так как местное самоуправление было уничтожено Лукашенко чуть ли не в первую очередь после прихода к власти. Но подобными заявлениями глава государства напоминает и внешним наблюдателям, каким образом и при помощи каких людей организуются выборы в Беларуси».

Помимо этого, отметил Костусев, в заявлениях Лукашенко «есть и четкий идеологический аспект». «Он говорит, что кандидатов на выборах может быть много, может быть альтернатива в бюллетенях, но альтернативы не должно быть в умах людей. Это принципиально важно: для нынешней власти несущественно, что на выборах будут спорить кандидаты на любой вкус. Для них важно, чтобы люди, обсуждая внешний вид и персоналии кандидатов, не задумывались над тем, что является настоящим политическим выбором. И я говорю сейчас не о каких-то программных деталях, которые привычны для выборов в демократических странах, я говорю о ценностном выборе», — заявил политик.