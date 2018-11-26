Разыскивается подозреваемый в хищении денег с банковской карты

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Правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в хищении денег с банковской карты. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, неизвестный около 6 утра 28 июля в магазине по проспекту Дзержинского в Минске совершил четыре успешные операции при оплате товаров по карте потерпевшего.

Затем в находящемся неподалеку ресторане совершил еще три успешные операции. Также было установлено, что позднее в этот день подозреваемый попытался расплатиться в магазине по улице Н. Орды, но совершить хищение не удалось по независящим от него обстоятельствам.

Установлено, что накануне данных несанкционированных операций с банковской картой у потерпевшего из автомобиля было похищено различное имущество, включая эту самую банковскую карточку.

При этом при попытке расплатиться картой в магазине по улице Н.Орды рядом с подозреваемым находился еще один парень.

Следствие просит всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчинах на фото, сообщить об этом по телефонам: 8(017) 392-97-13, 389-55-55.

 

Фото СК

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Тэги: хищение Следственный комитет Город: Минск

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