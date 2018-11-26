«За Свободу» после инцидента в Керченском проливе требует пересмотра военного сотрудничества Беларуси и РФ

Движение «За Свободу» осудила действия военно-морских сил России в Керченском проливе и требует пересмотреть белорусско-российское военное сотрудничество.

Фото пресс-службы Кремля

«Вопреки Уставу ООН и Конвенции ООН по морскому праву корабли России нарушили свободу навигации в Керченском проливе и применили силу в отношении кораблей Украины, что привело к пролитию крови. Этими действиями Российская Федерация вновь продемонстрировала свою агрессивную сущность», — заявили в организации.

Движение «За Свободу» «решительно осуждает эти неправомерные действия Москвы», которые «свидетельствуют о существовании реальной угрозы независимости и территориальной целостности всех соседей России, в том числе и нашего государства».

«Мы требуем от белорусских властей кардинально пересмотреть все отношения с РФ в военной области и обеспечить выполнение конституционного положения о нейтралитете Республики Беларусь», — подчеркивается в заявлении.

25 ноября российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Naviny.by сообщали, что после вооруженного российско-украинского конфликта в Керченском проливе вновь открыт для судоходства Керчь-Еникальский канал.

Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к российскому руководству потребовал немедленно освободить задержанных украинских моряков и суда ВМФ.

В Кремле прокомментировали конфликт в Керческом проливе, назвав действия Киева очень опасной провокацией.