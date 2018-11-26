«Зарплаты, цены, работа…» Румас сообщил, что волнует людей

Председатель правительства Сергей Румас знает чаяния белорусского народа. Об этом он заявил во время доклада Александру Лукашенко правительства, Национального банка, облисполкомов и Мингорисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.

Так, по его словам, Совмин принимает меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%.

Впрочем, отметил премьер, далеко не все регионы могут похвастаться успехами, но работа над поставленными задачами ведется.

Румас утверждает, что за десять месяцев все семь ключевых показателей эффективности работы правительства и Нацбанка выполнены.

«В границах прогноза по валовому региональному продукту находятся три региона — Минск, Витебская и Гродненская область. Ниже прогноза, но выше уровня прошлого года идут другие области», — отметил председатель Совмина.

Он подчеркнул наиболее чувствительные вопросы для населения:

зарплаты;

пенсии;

занятость;

цены;

стабильность курса национальной валюты.

Что касается доходов населения, то, отметил Румас, реальный рост зарплаты за январь-октябрь составил 112,3% к аналогичному уровню прошлого года, что существенно превышает прогнозный параметр.

«Средняя номинальная зарплата в целом по стране в октябре без 30 копеек составила тысячу рублей. В реальном секторе экономики зарплата выше — 1,075 тысячи рублей. В целом в IV квартале целевая задача в 1 тысячу рублей в стране будет обеспечена», — пообещал Румас.

Он уточнил, что в бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила 769 рублей, что соответствует 77% средней зарплаты по стране. В IV квартале зарплата бюджетников «оценивается на уровне 800 рублей», добавил он.

За десять месяцев прирост ВВП Беларуси составил 3,5%, что является официальным прогнозным показателем на 2018 год.