Гомельская милиция больше двух недель не может найти виновника ДТП

/ Происшествия
Просмотров: 222 Комментариев: 0

ГАИ УВД Гомельского облисполкома просит очевидцев двух происшествий сообщить подробности.

Неустановленный автомобиль серебристого цвета, под управлением неустановленного водителя, совершил наезд на пешехода и скрылся. Это произошло утром 9 ноября в районе строения № 20 по ул. Сосновая.

Утром 17 сентября 36-летний водитель «Ауди 80» совершил наезд на 60-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе на Речицком проспекте в районе дома № 86А. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «ГОКБ».

Телефоны для очевидцев:

  • 68-40-84,
  • 68-35-07,
  • 68-44-44.



Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ПДД ДТП наезд на пешехода Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте