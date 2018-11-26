Гомельская милиция больше двух недель не может найти виновника ДТП

ГАИ УВД Гомельского облисполкома просит очевидцев двух происшествий сообщить подробности.

Неустановленный автомобиль серебристого цвета, под управлением неустановленного водителя, совершил наезд на пешехода и скрылся. Это произошло утром 9 ноября в районе строения № 20 по ул. Сосновая.

Утром 17 сентября 36-летний водитель «Ауди 80» совершил наезд на 60-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе на Речицком проспекте в районе дома № 86А. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «ГОКБ».