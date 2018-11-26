Сельчанин-бесправник врезался в трактор и попал в больницу

ДТП произошло в Малоритском районе в агрогородке Хотислав.

Фото: gaibrest.by

По данным областной ГАИ, 23-летний житель деревни Сушитница ехал на «Ауди-100» по трассе Н-738 и совершил столкновение с трактором «Беларус-921.3» под управлением 54-летнего жителя Хотислава. Водитель трактора выезжал с территории МТП УП «Хотиславский» и завершал маневр левого поворота.

Оба водителя госпитализированы в Малоритскую центральную райбольницу.