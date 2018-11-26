Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвал Россию вернуть задержанные суда

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Джордж Церетели заявил о глубокой озабоченности эскалацией в Керченском проливе, поддержал территориальную целостность Украины и заявил, что Россия должна вернуть задержанные украинские суда и избегать провокационных действий.

Фото: oscepa.org


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«Захват украинских военно-морских судов и блокирование перевозок в Керченском проливе Россией представляют собой недопустимую эскалацию напряженности между двумя государствами-членами ОБСЕ. Следует избегать дальнейших шагов, которые могут привести к военной эскалации. Россия должна избегать провокационных действий, вернуть задержанные суда украинским властям и освободить людей, которых задержала», — передает его слова пресс-служба Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Церетели подтвердил позицию ПА ОБСЕ, выраженную в нескольких резолюциях, «в отношении нашей  решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и Севастополь».

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Тэги: Парламентская ассамблея ОБСЕ Украина-Россия Украина-ОБСЕ-Россия конфликт в Керченском проливе Персона: Джордж Церетели

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