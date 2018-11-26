Милиция задержала и отпустила до суда анархиста Дмитрия Полиенко

В Минске 26 ноября задержан экс-политзаключенный, активист анархистского движения Дмитрий Полиенко.

«Полиенко задержали за то, что он перестал ходить на назначенные лекции после освобождения», — пояснила активистка Марина Носенко, передает БелаПАН .

По ее данным, Полиенко увезли из УВД Советского района. «Составили два протокола, скорее всего по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», — отметила Носенко.

Позже его отпустили из милиции.