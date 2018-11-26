Милиция задержала и отпустила до суда анархиста Дмитрия Полиенко

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В Минске 26 ноября задержан экс-политзаключенный, активист анархистского движения Дмитрий Полиенко.

«Полиенко задержали за то, что он перестал ходить на назначенные лекции после освобождения», — пояснила активистка Марина Носенко, передает БелаПАН.

По ее данным, Полиенко увезли из УВД Советского района. «Составили два протокола, скорее всего по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», — отметила Носенко.

Позже его отпустили из милиции.

Уголовное дело в отношении Полиенко было возбуждено после велопробега «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. В тот день более 30 человек собрались возле оперного театра, чтобы проехать по городу на велосипедах и заявить о правах велосипедистов на дороге. Незадолго до суда Полиенко предъявили дополнительное обвинение в «изготовлении и распространении порнографических материалов или предметов порнографического характера». Активиста признали виновным по обеим статьям и приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Полиенко был освобожден 24 октября из бобруйской исправительной колонии № 2.



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Тэги: анархист ГУВД Персона: Дмитрий Полиенко Марина Носенко

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