Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях Украины

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За документ проголосовали 276 народных депутатов.

Президент Украины ввел военное положение из-за агрессии России в Керченском проливе

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории, передает NV.ua. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Как сообщал ранее президент Украины Петр Порошенко, военное положение на всей территории Украины вводится с 9 утра 28 ноября на 30 суток. Ранее планировалось, что военное положение продлится 60 суток. Порошенко подчеркнул, что двукратное сокращение срока военного положения нужно, чтобы он «ни одним днем не накладывался на начало избирательной кампании».

Введение военного положения в Украине было инициировано после эскалации в районе Керченского пролива 25 ноября.

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Тэги: конфликт в Керченском проливе Украина-Россия военное положение Персона: Петр Порошенко

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  • "Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории, передает NV.ua...." Не иначе, из американского посольства позвонили, условия подкорректировали. А то размахнулись аж на два месяца да на всю страну.
  • "Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории, передает NV.ua...." Не иначе, из американского посольства позвонили, условия подкорректировали. А то размахнулись аж на два месяца да на всю страну.