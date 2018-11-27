Остановленный завод беленой целлюлозы в Светлогорске опять начал пованивать

/ Общество
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Руководство Светлогорского целлюлозно-картонного комбината опровергает информацию о запуске завода беленой целлюлозы.

Члены инициативной группы по мониторингу ситуации обеспокоены, что предприятие вновь начало некие работы. Жители близлежащей деревни Якимова Слобода жалуются, что от завода опять распространяется неприятный запах.

В администрации ЦКК БелаПАН заявили, что сейчас завод не работает, следовательно, люди не могут жаловаться на вонь. За подробностями на заводе посоветовали обращаться в пресс-службу концерна «Беллесбумпром», но там отказались комментировать ситуацию с китайским заводом.

13 ноября пресс-секретарь концерна «Беллесбумпром» Ружена Новицкая заявила БелаПАН, что производство на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске приостановлено, так как необходимы технические доработки.

В октябре активисты инициативной группы получили письмо из Минприроды, где говорилось, что завод пройдет повторную экологическую экспертизу из-за плохо пахнущих газов, в том числе метилмеркаптана, которые попадают в атмосферу.

«По неофициальной информации, китайцы — представители корпорации САМСЕ, покинули завод. В добровольном порядке или нет, мы не знаем», — заявила БелаПАН правозащитница Алена Маслюкова.

Сейчас инициативная группа написала ряд обращений в концерн «Беллесбумпром», на Светлогорский ЦКК, в райисполком и прокуратуру. Заявители требуют предоставить гражданам полную и объективную информацию по ситуации на заводе беленой целлюлозы.

В обращении отмечается, что в связи с приостановлением пусконаладочных работ на заводе в городе циркулирует разная информация о перспективах нового производства.

Жители Якимовой Слободы и Светлогорска зафиксировали «технологические шумы разной интенсивности» (как доказательство у них есть видеозапись), неприятные запахи.

«Неофициально нам стало известно, что уже работает древесно-подготовительный цех. Не значит ли это, что завод будет запущен в ближайшее время? Установлено ли и подготовлено ли к пуску завода оборудование по сжиганию дурно пахнущих газов? Официальной информации, что завод законсервирован, а китайцы уехали, забрав электронные ключи и программное обеспечение, так и не было», — пишут активисты в прокуратуру.

Они просят разъяснить все спорные моменты и дать объективный и полный ответ.

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Тэги: завод целлюлозы Персона: Алена Маслюкова Город: Светлогорск

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