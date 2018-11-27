Лукашенко — Патону: вы уникальный человек
Александр Лукашенко поздравил президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона со столетием, передает
«Вы уникальный человек. Встречаете свой вековой юбилей, возглавляя Национальную академию наук Украины», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Глава государства отметил, что вся жизнь президента Национальной академии наук Украины неразрывно связана с историей развития советской и украинской науки: «Путь ученого с мировым именем, академика, общественного деятеля — это яркий пример неустанного созидательного труда, преданности и служения своему делу».
«Убежден, что ваши международный авторитет, богатейший опыт, жизненная мудрость и знания будут и дальше содействовать успешному научно-техническому сотрудничеству ученых наших стран», — подчеркнул белорусский руководитель.
Он пожелал Борису Патону «доброго здоровья, бодрости, неиссякаемого вдохновения, мира и благополучия».
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