Лукашенко — Патону: вы уникальный человек

/ Общество
Просмотров: 284 Комментариев: 0

Александр Лукашенко поздравил президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона со столетием, передает БелаПАН.

Фото Национальная академия наук Украины / Facebook

«Вы уникальный человек. Встречаете свой вековой юбилей, возглавляя Национальную академию наук Украины», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства отметил, что вся жизнь президента Национальной академии наук Украины неразрывно связана с историей развития советской и украинской науки: «Путь ученого с мировым именем, академика, общественного деятеля — это яркий пример неустанного созидательного труда, преданности и служения своему делу».

«Убежден, что ваши международный авторитет, богатейший опыт, жизненная мудрость и знания будут и дальше содействовать успешному научно-техническому сотрудничеству ученых наших стран», — подчеркнул белорусский руководитель.

Он пожелал Борису Патону «доброго здоровья, бодрости, неиссякаемого вдохновения, мира и благополучия».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: юбилей Беларусь-Украина Персона: Александр Лукашенко Борис Патон

Другие материалы на эту тему:

К посольству России в Минске принесли бумажные украинские кораблики

К посольству России в Минске принесли бумажные украинские кораблики

Белорусские миротворцы оказались не нужны украинским властям

Белорусские миротворцы оказались не нужны украинским властям

Попадут ли белорусские нефтепродукты под украинские санкции?

Попадут ли белорусские нефтепродукты под украинские санкции?

В Довске освятили крест в память о жертвах Голодомора

В Довске освятили крест в память о жертвах Голодомора

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте