Румас: в ЕАЭС много узловых проблем

Повесткой проходящего в Минске 27 ноября заседания Евразийского межправительственного совета предусмотрено «много узловых проблем, связанных со становлением и развитием нашего молодого Евразийского экономического союза».

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании в узком составе, передает БелаПАН .

Дмитрий Медведев и Сергей Румас

«Сегодня нам необходимо разобраться в результатах экспертной работы, прийти к согласованным решениям, которые мы могли бы достойно представить через десять дней на утверждение главам государств (на заседании Высшего евразийского экономического совета. — БелаПАН). А иначе и быть не может», — подчеркнул глава правительства.

Румас отметил, что к пятилетнему юбилею подписания договора о ЕАЭС в 2019 году «необходимо подойти с конкретными результатами, чтобы бизнес и общество наших стран реально почувствовали преимущества союза». «В этой связи рассчитываю на конструктивный деловой подход при обсуждении», — добавил он.

В заседании участвуют также премьер-министры Казахстана Бахытжан Сагинтаев, Кыргызстана — Мухаммедкалый Абылгазиев. Председательствует глава правительства России Дмитрий Медведев. Армению представляет заместитель исполняющего обязанности премьер-министра Арарат Мирзоян.

Заседанию предшествовала встреча глав правительств с президентом Беларуси.