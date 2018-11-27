Посольство России направило в МИД Беларуси ноту по поводу высылки Анны Красулиной

Посольство России направило в МИД Беларуси ноту с просьбой учесть «все гуманитарные обстоятельства» в деле о депортации пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной.

Красулина является гражданкой РФ, но живет в Беларуси с 2002 года. Здесь находится ее семья — муж, двое совершеннолетних детей (все трое — граждане Беларуси) и пожилые родители. 13 ноября стало известно, что УВД Московского района Минска приняло решение о высылке Красулиной из страны сроком на год. Выехать она должна до 30 ноября.

Официальной причиной решения о депортации стали административные правонарушения: в 2016 и 2017 годах в отношении Красулиной были составлены два протокола за участие в несанкционированной акции, в 2018 году еще один — за не оплаченный вовремя проезд в автобусе.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь посольства России Алексей Маскалев, в посольство поступило обращение Красулиной, в котором она проинформировала о нарушении ее прав и интересов ее семьи белорусскими властями.

«Вопрос этот находится на контроле нашей консульской службы. Наши сотрудники встретились с Анной Красулиной. Мы направили обращение в МИД с просьбой учесть все гуманитарные обстоятельства ее дела при рассмотрении заявления об отмене решения о высылке», — сказал Москалев.

Он подчеркнул, что российская сторона рассматривает Красулину не как «политического или какого-то оппозиционного деятеля», а исключительно с позиции гражданки Российской Федерации, которой посольство должно оказывать правовую помощь при необходимости.

Анна Красулина планирует обжаловать решение о высылке 28 ноября. «Первая инстанция для этого — городское управление внутренних дел. Завтра я планирую подать жалобу в ГУВД Мингорисполкома», — сказала она.