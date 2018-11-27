«Братья Костицыны не оправдали нашего доверия». В хоккейном «Динамо» сменили капитана и ассистентов

В хоккейном клубе «Динамо-Минск» сменился капитан и его ассистенты. Вместо Сергея Костицына новым капитаном избран Александр Павлович. Его ассистентами станут Александр Китаров и Джонатон Блум, сообщает пресс-служба команды.

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Ранее Павлович был ассистентом, вторым ассистентом был Андрей Костицын.

Данное решение прокомментировал генеральный директор клуба Дмитрий Басков: «Мы находимся в критической ситуации и понимаем, что необходимо принимать срочные меры, которые оздоровили бы обстановку в команде, от чего во многом зависит наша игра на ледовой площадке. Братья Костицыны при всех своих заслугах в прошлом и даже в этом сезоне не оправдали нашего доверия, не стали теми лидерами в раздевалке, в быту, примером для молодых хоккеистов, которыми по определению должны быть капитан и его ассистент. Поэтому мы приняли это решение с надеждой, что оно оздоровит моральную атмосферу в коллективе и положительно повлияет на выступление команды уже в ближайших матчах».