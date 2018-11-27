«Дело БелТА». Прекращено уголовное преследование редактора сайта «Белорусы и рынок» Алексея Жукова

/ Общество
Просмотров: 136 Комментариев: 0

Уголовное преследование редактора интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова прекращено.

Такое решение принято после удовлетворения ходатайства Жукова о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности) после оплаты штрафа в размере 30 базовых величин (735 рублей).

По аналогичным обстоятельствам 26 ноября было прекращено уголовного преследования международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой и редактора портала TUT.by Ульяны Бобоед.

22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора «Немецкой волны» Павлюка Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.

Всего по «делу БелТА» проходили 15 человек. Все они, помимо главного редактора TUT.by Марины Золотовой, были обвинены по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации БелТА). Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица).

Всем фигурантам предъявлены иски об ущербе, его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.

Сюжет: Дело БелТА

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело по заявлению БЕЛТА Персона: Алексей Жуков Ульяна Бобоед Татьяна Коровенкова Павлюк Быковский Владислав Кулецкий Марина Золотова

Другие материалы на эту тему:

Европарламент призвал снять все обвинения по «делу БелТА»

Европарламент призвал снять все обвинения по «делу БелТА»

«Дело БелТА». Редактора TUT.by вербовали, чтобы он докладывал о работе компании

«Дело БелТА». Редактора TUT.by вербовали, чтобы он докладывал о работе компании

Подозреваемым по «делу БелТА» запретили выезжать за границу

Подозреваемым по «делу БелТА» запретили выезжать за границу

По полочкам. Как не стать киберпреступником или его жертвой

По полочкам. Как не стать киберпреступником или его жертвой

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте