«Дело БелТА». Прекращено уголовное преследование редактора сайта «Белорусы и рынок» Алексея Жукова

Уголовное преследование редактора интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова прекращено.

Такое решение принято после удовлетворения ходатайства Жукова о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности) после оплаты штрафа в размере 30 базовых величин (735 рублей).

По аналогичным обстоятельствам 26 ноября было прекращено уголовного преследования международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой и редактора портала TUT.by Ульяны Бобоед.

22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора «Немецкой волны» Павлюка Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.

Всего по «делу БелТА» проходили 15 человек. Все они, помимо главного редактора TUT.by Марины Золотовой, были обвинены по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации БелТА). Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица).

Всем фигурантам предъявлены иски об ущербе, его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.