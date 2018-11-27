Посол Украины заявил, что отсутствие оценки Беларусью событий в Керченском проливе — это тоже оценка

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Игорь Кизим проинформировал Министерство иностранных дел Беларуси об украинской позиции по поводу произошедшего в Керченском проливе.

Сейчас Игорь Кизим ждет реакции со стороны белорусского руководства. «Но нет ответа — это тоже ответ. В дипломатической практике так принято», — сказал дипломат, передает БелаПАН.

Украина ввела военное положение на 30 дней в 10 регионах страны из-за вооруженного захвата трех кораблей, которые шли из Одессы в Мариуполь, российскими пограничниками. Ранено, по разным данным, от трех до шести украинских моряков, в плен захвачено 23 военнослужащих.

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Тэги: конфликт в Керченском проливе Беларусь-Украина Персона: Игорь Кизим

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