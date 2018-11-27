СК прекратил уголовное преследование еще пятерых сотрудников Тut.by по «делу БелТА»

Уголовное преследование по «делу БелТА» пятерых сотрудников Тut.by, в том числе редакторов Галины Уласик, Анны Калтыгиной, Дмитрия Бобрика, прекращено.

Их ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности) были удовлетворены 27 ноября, передает БелаПАН . Журналисты погасили ущерб (от 3 тысяч до 17 тысяч рублей) и заплатили административные штрафы в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по «делу БелТА» они проходят как свидетели. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят.

Обвиняемыми по уголовному делу остается главный редактор портала Марина Золотова и редактор Анна Ермаченок. Золотовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 26 ноября стало известно о прекращении по аналогичным обстоятельствам уголовного преследования международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой, редактора Тut.by Ульяны Бобоед, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова.

22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора «Немецкой волны» Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.