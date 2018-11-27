В Калининграде облили краской памятник и могилу «вражескому» Канту

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Вандалы облили краской памятник Иммануилу Канту, расположенный на Университетской улице, рядом с корпусом БФУ им. Канта и его могилу. Кенигсберг был родным городом немецкого философа, здесь же он и похоронен.

«Откреститесь православным крестом от этого вражьего имени, от немца, народ которого принес нам так много бед. Срывайте таблички, вымарывайте чуждое имя из своих документов», — призывают авторы разбросанных листовок студентов, которые учатся «в стенах, носящих имя врага».

Об этом сообщила на свой страничке в Facebook директор Кафедрального собора Вера Таривердиева.

 

 

Кенигсберг сильно пострадал от ВВС Британии в августе 1944 года. После войны город перешел СССР, был переименован в Калининград и перестроен до неузнаваемости. Все местное население принудительно депортировали.

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Тэги: Кенигсберг Россия-Германия Пруссия Персона: Вера Таривердиева Иммануил Кант Город: Калининград

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