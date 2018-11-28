Стали известны 7 клубов, досрочно вышедшие в плей-офф Лиги чемпионов. Есть ли среди них ЦСКА Гончаренко?

27 ноября состоялись первые восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По их результатам сразу семь клубов досрочно обеспечили себе место в плей-офф турнира.

В группе «Е» во вторник «Бавария» в Мюнхене уничтожила португальскую «Бенфику» — 5:1. Во втором матче группы голландский «Аякс» на выезде победил греческий АЕК – 2:0.

После пяти туров у «Баварии» 13 очков, у «Аякса» — 11, у «Бенфики» — 4, у АЕКа – 0.

В группе «F» «Лион» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 2:2, а донецкий «Шахтер» на выезде переиграл немецкий «Хоффенхайм» — 3:2.

После пяти туров у «Ман Сити» 10 очков, у «Лиона» — 7, у «Шахтера» — 5, у «Хоффенхайма» — 3.

В группе «G» московский ЦСКА, который возглавляет белорус Виктор Гончаренко, дома проиграл чешской «Виктории» — 1:2, ведя после первого тайм 1:0. В другом матче «Рома» дома проиграла мадридскому «Реалу» — 0:2.

У «Реала» стало 12 очков, у «Ромы» — 9, у «Виктории» и ЦСКА — по 4.

В группе «H» «Ювентус» дома обыграл «Валенсию» — 1:0, а «Манчестер Юнайтед» на своем стадионе с таким же счетом одолел швейцарский «Янг Бойз», забив мяч на 90-й минуте.

У «Юве» после пяти туров 12 очков, у «МЮ» — 10, у «Валенсии» — 5, у «Янг Бойз» — 1.

28 ноября пройдут матчи пятого тура в группах «А», «В», «С» и «D».