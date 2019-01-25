На выходных ожидаются снег и метель

На предстоящих выходных в Беларуси ожидается снег и метель.

По прогнозу синоптиков, в субботу погоду будут формировать атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями.

На большей части территории снег, ночью слабая метель. Местами на дорогах гололедица.

Ветер южный умеренный, ночью и утром по востоку страны порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, максимальная – в середине дня -4..-10°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

В воскресенье ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем Беларусь будет находиться в области пониженного атмосферного давления.

Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный с переходом на северный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях до -17°С, максимальная днем -4..-11°С.