На выходных ожидаются снег и метель
На предстоящих выходных в Беларуси ожидается снег и метель.
По прогнозу синоптиков, в субботу погоду будут формировать атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями.
На большей части территории снег, ночью слабая метель. Местами на дорогах гололедица.
Ветер южный умеренный, ночью и утром по востоку страны порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, максимальная – в середине дня -4..-10°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.
В воскресенье ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем Беларусь будет находиться в области пониженного атмосферного давления.
Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный с переходом на северный умеренный.
Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях до -17°С, максимальная днем -4..-11°С.