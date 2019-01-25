Калечиц: ситуация с потребительскими кредитами вызывает обеспокоенность

Ситуация на рынке розничного кредитования в Беларуси в настоящее время вызывает некоторую обеспокоенность. Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления Национального банка Дмитрия Калечица, представленном 24 января на расширенном заседании правления регулятора, где рассматривались итоги работы в 2018 году и задачи на 2019 год.

С одной стороны, отметил Калечиц, кредиты банков на потребительские цели за 2018 года выросли на 46%, или на 1,4 млрд рублей. Для сравнения: в 2017 году — на 75%, или на 1,3 млрд рублей. Меньшими темпами приросли кредиты банков населению на финансирование недвижимости — на 20%, или на 1,2 млрд рублей.

«Быстрый рост потребительского кредитования в Беларуси потенциально может стать источником системного финансового риска, если данная тенденция сохранится. С другой стороны, отметил Калечиц, процентные платежи за кредиты относительно доходов населения сохраняются на приемлемом уровне», — констатировал Калечиц.

Замглавы Нацбанка напомнил, что в Беларуси уже восемь месяцев действует показатель долговой нагрузки — мера, призванная ограничить риски, обусловленные потребительским кредитованием. Соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру среднемесячного дохода кредитополучателя в общем случае не должно превышать 40%. Такое предельное значение соответствует международной практике по установлению лимитов на подобные показатели.

«За период действия меры произошло некоторое замедление динамики потребительского кредитования. Вместе с тем темпы роста потребительского кредитования все еще находятся на высоком уровне и утверждать об устойчивой тенденции замедления их роста преждевременно», — констатировал замглавы Нацбанка.

Он привел информацию банков, согласно которой показатель долговой нагрузки характеризуется следующими параметрами: среднее значение составляет 20%; 6,5% клиентов за период с мая по октябрь 2018 года получили потребительские кредиты с превышением установленного предельного значения в 40%; у 10% розничных клиентов показатель находится вблизи верхней границы допустимого значения (от 35 до 40%).

На текущий момент времени изменение предельно допустимого значения показателя долговой нагрузки не планируется, отметил Калечиц.

В то же время анализ банковских методик расчета показателя долговой нагрузки показал довольно существенные различия в применяемых банками подходах при расчете платежей по овердрафтам и возобновляемым кредитным линиям.

«В этой связи для единообразного подхода банкам будут направлены рекомендации по методике расчета показателя долговой нагрузки в части определения среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям», — сообщил Калечиц.

Кроме того, продолжил он, планируется проведение работы по интеграции информации из различных баз данных в кредитный регистр, в частности, включить в кредитный регистр данные по рассрочкам от розничных торговых сетей, а также по коммунальным платежам, содержащиеся в ЕРИП, в целях их учета при расчете показателя долговой нагрузки физических лиц.

Как сообщал БелаПАН, объем потребительских кредитов в Беларуси продолжает увеличиваться и устанавливать новые рекорды. По состоянию на 1 декабря 2018 года задолженность населения по потребительским кредитам достигла рекордных 4,28 млрд рублей (в начале прошлого года она составляла 3 млрд рублей). При этом экономические аналитики отмечают, что потребительская активность по-прежнему остается одним из основных драйверов роста экономики в Беларуси.