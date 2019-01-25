Компания «Санта Бремор» взяла курс на Европу

Компания «Санта Бремор» планирует расширить поставки на европейский рынок, сообщили на предприятии.

Фото: Надежда Бужан, probusiness.io

«Сейчас виден очень хороший прирост по продажам в Польше, где компания уже ввела свои продукты в основные торговые сети национального формата. Очень важен на сегодняшний день рынок Китая. В ближайшие годы этот рынок, по прогнозам «Санта Бремор», в части поставки производимого на предприятии мороженого станет одним из самых успешных. В 2018 году компания экспортировала 9% произведенного мороженого», — отметили в пресс-службе.

По данным компании, объем экспорта продукции бренда «Бабушка Аня» в 2018 году вырос на 6% к 2017 году, бренда «Юкки» — на 44%, «Санта Бремор» — на 17%.

Общий объем реализованной продукции под брендом «Санта Бремор» в 2018 году увеличился на 15%, «Юкки» — на 16%, «Бабушка Аня» — на 18%.

Также в 2018-м компания делала ставку на категорию «Сурими», и в ушедшем году она дала максимальный объем прироста продаж в натуральном выражении, подчеркнули в пресс-службе.

25 января стали известны результаты профессионального конкурса «Бренд года 2018». В потребительской номинации золотые медали получили три бренда компании «Санта Бремор».