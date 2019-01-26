Лукашенко позвонил Мадуро: Венесуэла может рассчитывать на поддержку Беларуси

Белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны. Об этом заявил Александр Лукашенко поздним вечером 25 января в телефонном разговоре с Николасом Мадуро, который на последних выборах был объявлен президентом этой латиноамериканской страны.

Фото пресс-службы президента

Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба, подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — заявил белорусский руководитель.

Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку Минска.

В столице Каракасе и других городах страны проходят массовые акции протеста против узурпации Мадуро президентской власти. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо принес присягу президента. Его признали США, Великобритания, ряд латиноамериканских стран.