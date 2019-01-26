Глава представительства ЕС: соглашение об упрощении визового режима с Беларусью в ближайшее время будет подписано

Вопросы прав человека остаются главными в отношениях Евросоюза с Беларусью, заявила глава представительства ЕС Андреа Викторин 26 января в Минске на конференции «Гражданское общество Беларуси: перспективы продвижения общественных интересов в отношениях с лицами, принимающими решения».

Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин

«Наша цель — чтобы Беларусь была независимым и суверенным государством, чтобы в стране развивалась демократия, соблюдались принципы верховенства права, — сказала дипломат. — Мы будем добиваться этого. И это значит, что вопросы прав человека останутся главными в нашей повестке дня».

Викторин отметила, что за три года с момента ее назначения в Беларусь политический диалог между Брюсселем и Минском расширился и стал активней.

«К сожалению, до конца прошлого года мы не смогли подписать соглашение о приоритетах партнерства. В этом году мы продолжаем работу над документом, — сказала глава представительства ЕС. — У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано».

Посол ЕС также сказала, что 10-летие инициативы «Восточное партнерство», которое отмечается в 2019 году, необходимо использовать для того, чтобы больше говорить о целях и задачах Восточного партнерства и его достижениях за эти годы.

«Для нас также важно, чтобы люди больше узнавали о деятельности ЕС в Беларуси, — подчеркнула Викторин. — И важно определять фейковые новости о деятельности и намерениях ЕС в Беларуси, чтобы вовремя опровергать их. Мы хотим, чтобы было больше информации о том, что ЕС делает на благо белорусского народа».