Сотрудницу шведского медиаинститута «завернули» в аэропорту Минск из-за российского «черного списка»

Белорусская ассоциация журналистов выражает возмущение в связи с запретом на въезд в Беларусь сотрудницы шведского медиаинстута Fojo Ольги Вале из-за российского «черного списка», сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу БАЖ.

Ольга Вале. Фото: baj.by

Координатор программ Fojo Ольга Вале направлялась в Минск по приглашению БАЖ на встречу с молодыми журналистами. Днем 25 января Вале была задержана сотрудниками пограничной службы в национальном аэропорту Минск. Ей сообщили, что она не может попасть в Беларусь, так как находится в списке лиц, которым не желателен въезд на территорию Российской Федерации.

Беларусь имеет общий «черный список» с Россией, поэтому в Минск Ольгу Вале тоже не пустили. Она вынуждена была возвращаться в Ригу обратным рейсом.

«Мы обратились в пограничную службу аэропорта и на горячую линию пограничного комитета Беларуси, где нам подтвердили данную информацию. По словам пограничников, Ольга Вале находится в российском «черном списке», поэтому попасть в Беларусь не может. Сотрудники пограничного комитета советуют обращаться в официальные органы Российской Федерации, — рассказал заместитель председателя БАЖ Олег Агеев.

Шведский медиаинститут Fojo более 15 лет сотрудничает с журналистскими организациями в Беларуси, при его поддержке был реализован ряд программ с ОО «Белорусская ассоциация журналистов», Белорусским союзом журналистов, Институтом журналистики БГУ.

Как указывает БАЖ, ранее никаких эксцессов с посещением Беларуси у сотрудников Fojo не было.

10 октября 2018 года Ольге Вале открыли деловую визу на год, а в феврале 2019-го она планировала поехать в Россию.

Руководство БАЖ убеждено, что мнение представителей власти Российской Федерации не должно влиять на партнерские программы и контакты между организациями Беларуси, Швеции и других стран.