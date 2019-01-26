Смерч опрокинул автобус с пассажирами в аэропорту турецкой Антальи

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В аэропорту курорта Антальи (Турция) смерч перевернул автобус с людьми, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает РБК со ссылкой на Daily Sabah.

 

 

Выступая по турецкому телеканалу NTV губернатор провинции Анталья Мюнир Каралоглу заявил, что смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету. Кроме того, опрокинулся еще один микроавтобус, а также два трапа. По словам губернатора, двум самолетам был нанесен значительный ущерб, пострадал также полицейский вертолет.

Он уточнил, что никто из людей не получил серьезных ранений, власти делают все возможное, чтобы избежать дальнейших задержек рейсов и обеспечить функционирование аэропорта.

В течение последних трех дней на турецком морском побережье наблюдается аномальное природное явление, скорость ветра достигала 102-103 км/ч, периодически идет сильный дождь. 
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Тэги: смерч курорт Персона: Мюнир Каралоглу Город: Анталья

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