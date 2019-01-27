За минувшие сутки в Беларуси произошло несколько пожаров с летальными исходами

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26 января в Беларуси на пожарах погибли несколько человек. Два летальных возгорания произошли в Минской области, одно – в Брестской.

В 12:14 в МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме в деревне Дуброва (Дзержинский район, Минская область). В огне погиб мужчина. О его личности не сообщается.

В 12:54 в экстренные службы сообщили о пожаре в жилом доме по улице Стахановской в Вилейке (Минская область). В огне погибли два гражданина. Об их личностях тоже не сообщается.

В 19:30 в Пинске (Брестская область) в деревянном четырехквартирном жилом доме на улице Урицкого произошел пожар в квартире, принадлежавшей пенсионеру 1956 года рождения. Тело хозяина жилья было обнаружено на полу в жилой комнате спасателями. Огнем повреждены потолок, стены и мебель в жилой комнате и кухне.

Причины всех пожаров на данный момент устанавливаются, сообщает МЧС.
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Тэги: пожар МЧС

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