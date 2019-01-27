В Столбцах волк напал на людей: несколько человек в больнице
Вечером 26 января в Столбцах волк покусал нескольких человек. Сначала животное атаковало мужчину и женщину неподалеку от железнодорожной станции, затем в этом же районе напало еще на одну пару прохожих.
Пострадавшие с множественными укушенными ранами обратились в больницу. О произошедшем сообщили в милицию.
Для установления местонахождения агрессивного животного были направлены наряды правоохранителей.
Волка удалось обнаружить после очередного сообщения о нападении от жителя города. Мужчина, находящийся на улице 17-го сентября, позвонил в милицию и рассказал о животном, которое бросается на его автомобиль.
На место выбыли наряд Департамента охраны и экипаж ГАИ.
Вскоре волк был обнаружен нарядом Департамента охраны на улице Белорусской. Для обезвреживания животного милиционеры использовали табельное оружие – автомат Калашникова. Раненый волк убежал в расположенный на окраине города лесной массив.
Там правоохранители блокировали животное, а прибывшие члены БООР – обезвредили его,