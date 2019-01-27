Серб Новак Джокович в седьмой раз выиграл Australian Open

Первая ракетка мира, 31-летний сербский теннисист Новак Джокович выиграл первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open (призовой фонд 60 млн австралийских долларов).

В финале мужского одиночного разряда Джокович обыграл вторую ракетку мира 32-летнего испанца Рафаэля Надаля в трех сетах – 6:3, 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.

Для Джоковича это седьмая победа на Australian Open и 15-я победа на турнирах «Большого шлема».