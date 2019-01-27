Премьер-министр Монако предложил организовать визит деловых кругов княжества в Беларусь

Премьер-министр (государственный министр) Монако Серж Тель предложил белорусской стороне организовать визит деловых кругов княжества в Беларусь при поддержке Экономического совета Монако (MEB). С таким предложением премьер обратился к послу Беларуси во Франции и Монако по совместительству Павлу Латушко во время встречи с ним 25 января, пишет БелаПАН .

Встреча состоялась в связи с завершением дипломатической миссии Латушко в Монако, сообщает пресс-служба посольства Беларуси во Франции. Напомним, 15 января стало известно, что Павла Латушко, который работал послом во Франции, Испании, Португалии и Монако более шести лет, сменил на этом посту Игорь Фисенко, до этого занимавший должность начальника главного консульского управления МИД.

В ходе встречи Латушко с Телем стороны отметили важность установления в апреле 2016 года дипломатических отношений Беларуси с Монако для активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Особое внимание собеседники в ходе переговоров уделили развитию двустороннего сотрудничества в областях спорта, с учетом II Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне текущего года, а также в области туризма, с учетом авиарейса Минск — Ницца и введения безвизового въезда до 30 дней для граждан 74 стран мира, в том числе подданных Княжества Монако. Обсуждены также проспекты сотрудничества в культурной сфере.

Кроме того собеседники затронули вопросы, связанные с открытием почетных консульств в целях придания импульса дальнейшему развитию взаимодействия Беларуси с Монако.

Премьер-министр выразил первому в княжестве белорусскому послу признательность за работу, направленную на установление дипломатических отношений и развитие сотрудничества между двумя странами.

Также состоялась встреча белорусского дипломата с Ришардом Миланезио, советником князя Монако Альбера II .Обсуждалось развитие отношений между двумя государствами с начала установления дипломатических отношений, а также намечены дальнейшие шаги по развитию двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

В качестве памятного сувенира посол передал советнику картину известного белорусского художника Виктора Ольшевского, посвященную ратуше Несвижа, который князь Монако Луи II (дед Альбера II) посетил в 1935 году по приглашению князя Альбрехта Радзивилла.