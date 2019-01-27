Ирина Кривко заняла седьмое место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Лидер женской белорусской сборной по биатлону Ирина Кривко 27 января заняла седьмое место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Фото Белорусской федерации биатлона

Кривко допустила два промаха на огневых рубежах (1+0+0+1) и проиграла победительнице немке Лауре Дальмайер 34,2 секунды. Стоит отметить, что на заключительную стрельбу Кривко пришла второй, однако промах не позволил белоруске побороться за победу и пьедестал.

Дальмайер же преодолела трассу за 35 минут 32,8 секунды, допустив один промах (1+0+0+0). Второе место в масс-старте заняла чешка Маркета Давидова — +13,1 секунды (0+0+1+0), третьей финишировала еще одна немка Ванесса Хинц — +16,4 секунды (1+0+0+0).

В общем зачете лидирует итальянка Доротея Вирер. Ирина Кривко занимает в общем зачете седьмое место.