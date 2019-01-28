В этом году планируется завершить строительство второй МКАД и реконструкцию автотрассы Минск-Гродно

В этом году планируется завершить строительства второй МКАД и реконструкцию автотрассы Минск-Гродно. Об этом 27 января в интервью каналу «Беларусь 1» рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает БелаПАН .

По его словам, в 2018 году интенсивность движения на второй МКАД достигла 5 тыс. автомобилей в сутки. «Дорога постепенно загружается. На первой МКАД движется около 16% грузового транспорта, в основном ее используют на легковых автомобилях. Я думаю, что в ближайшие годы вторая МКАД будет развиваться с учетом того, что в этом году мы достраиваем еще один участок — это автомобильная дорогая Р-80, и кольцо будет полностью завершено. Дорога будет соответствовать первой категории, не будет никаких ограничений», — отметил министр.

Он также сообщил, что в этом году завершится реконструкция автомобильной дороги М-6 (Минск-Гродно). «Мы получим дорогу первой категории к нашей западной границе с Польшей. К концу года планируем начать реконструкцию автомобильной дороги М-7 (Минск-Ошмяны-граница Литвы) с реконструкцией пункта пропуска Каменный Лог и в 2020 году эту работу завершить. Это все работает на привлекательность маршрутов и транзита», — сказал Авраменко.

«Платными станут реконструированные участки дороги М-6, то есть она вся станет платной. Других планов по вводу оплаты у нас нет», — добавил он.

По словам министра, в 2019 году также планируется текущий ремонт 670 км дорог и капитальный ремонт 20 км дорог. «Главное в этом году — подготовить дороги к проведению II Европейских игр. К 1 мая мы должны подготовить дороги к летней эксплуатации», — подчеркнул Авраменко.

Он также сообщил, что продолжатся работы по электрификации железных дорог. Уже электрифицировано 1.200 км, по которым перевозится 46% грузов и пассажиров. Завершатся работы на отрезке Жлобин-Калинковичи. Планируется развивать контейнерные перевозки «Западная Европа-Западный Китай». «У нас есть еще проблемы с заполняемостью грузом из Европы», — отметил министр.







Планируется также обновлять подвижной состав. Авраменко напомнил, что недавно БЖД подписала контракт с заводом «Штадлер Минск» на поставку 10 новых составов.

Обновляться будет и общественный транспорт, добавил министр. Будет закуплено 150 новых автобусов для городских маршрутов, 105 — междугородних и международных, в Минске будет работать 50 электробусов.