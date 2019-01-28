СМИ: Цукерберг планирует объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger
Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг намерен интегрировать сервисы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Интеграция трех сервисов по планам должна завершится на позднее первой декады будущего года.
При этом все три сервиса продолжат работать как независимые приложения.
Решение об интеграции связано с желанием Цукерберга удержать миллиарды пользователей и повысить рентабельность бизнеса. В компании полагают, что более частое использование платформ Facebook для отправки текстовых сообщений позволит пользователям отказаться от других мессенджеров, в том числе от сервисов Apple или Google.
Facebook приобрела WhatsApp за 19 млрд долларов в 2014 году, а Instagram – за 715 млн в 2012 году, пишет