СМИ: Цукерберг планирует объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

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Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг намерен интегрировать сервисы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Интеграция трех сервисов по планам должна завершится на позднее первой декады будущего года.

При этом все три сервиса продолжат работать как независимые приложения.

Решение об интеграции связано с желанием Цукерберга удержать миллиарды пользователей и повысить рентабельность бизнеса. В компании полагают, что более частое использование платформ Facebook для отправки текстовых сообщений позволит пользователям отказаться от других мессенджеров, в том числе от сервисов Apple или Google.

Facebook приобрела WhatsApp за 19 млрд долларов в 2014 году, а Instagram – за 715 млн в 2012 году, пишет The New York Times.
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Тэги: Facebook WhatsApp Instagram Персона: Марк Цукерберг

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