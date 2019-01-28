СМИ: Цукерберг планирует объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг намерен интегрировать сервисы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Интеграция трех сервисов по планам должна завершится на позднее первой декады будущего года.

При этом все три сервиса продолжат работать как независимые приложения.

Решение об интеграции связано с желанием Цукерберга удержать миллиарды пользователей и повысить рентабельность бизнеса. В компании полагают, что более частое использование платформ Facebook для отправки текстовых сообщений позволит пользователям отказаться от других мессенджеров, в том числе от сервисов Apple или Google.