Опубликовано видео, как похитили картину Куинджи из Третьяковки

Опубликовано видео с камер наблюдения в Третьяковской галерее, которые зафиксировали момент кражи картины Архипа Куинджи.

Видео Meduza

Напомним, вечером 27 января полотно «Ай-Петри. Крым» пейзажиста Архипа Куинджи было украдено из Третьяковки во время выставки прямо на глазах у множества посетителей. По словам очевидцев, мужчина просто подошел к картине, снял ее со стены, достал из рамки и ушел. Как видно на видео, примерно все так и произошло.

Утром 28 января полиция сообщила, что подозреваемый в краже картины задержан, а полотно найдено.

Руководство Третьяковской галереи в свою очередь в понедельник приняло решение об усилении охраны и мер безопасности на объекте.