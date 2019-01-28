Опубликовано видео, как похитили картину Куинджи из Третьяковки

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Опубликовано видео с камер наблюдения в Третьяковской галерее, которые зафиксировали момент кражи картины Архипа Куинджи.

Видео Meduza

Напомним, вечером 27 января полотно «Ай-Петри. Крым» пейзажиста Архипа Куинджи было украдено из Третьяковки во время выставки прямо на глазах у множества посетителей. По словам очевидцев, мужчина просто подошел к картине, снял ее со стены, достал из рамки и ушел. Как видно на видео, примерно все так и произошло.

Утром 28 января полиция сообщила, что подозреваемый в краже картины задержан, а полотно найдено.

Руководство Третьяковской галереи в свою очередь в понедельник приняло решение об усилении охраны и мер безопасности на объекте.
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Тэги: Третьяковская галерея кража

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