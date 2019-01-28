В Оршанском районе у сельчанина обнаружен арсенал времен ВОВ
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У 56-летнего жителя деревни Левки (Оршанский район) обнаружен арсенал времен Великой Отечественной войны.
В сарае у сельчанина милиция нашла четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм, гранату Ф-1 (без запала) и пять патронов калибра 7,62 мм.
Какие-то боеприпасы мужчина нашел в лесу, какие-то – во время сельхозработ на полях.
Весь арсенал вывезен саперно-пиротехнической группой.
По данному факту ведется проверка,