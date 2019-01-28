БСДГ приступает к формированию списка претендентов на участие в парламентских выборах

Белорусская социал-демократическая Грамада приступает к формированию списка претендентов на участие в очередных парламентских выборах, сообщил БелаПАН председатель партии Сергей Черечень.

По его словам, соответствующее решение одобрено на заседании центральной рады БСДГ, которое прошло 26 января в Минске.

Выборы в Беларуси, отметил Черечень, являются «нелегитимными, постановочными». Однако, считает он, «каждая политическая организация, которая хочет присутствовать на политической арене страны», должна участвовать в избирательных кампаниях.

«Мы должны заявлять, что есть альтернатива существующей власти, что мы продолжаем работать как внутри страны, так и за ее пределами. Наши партнеры за рубежом должны видеть, что в стране есть сила, которую можно будет поддержать и с которой можно договориться», — сказал он.

Сейчас в Беларуси, считает политик, действует «разрозненная оппозиция, есть люди, которые достаточно долго находятся на верхушке оппозиционной политической системы».

«Мы хотим изменить эту ситуацию, показать, что мы — движущая сила страны. Без участия в парламентских выборах мы не сможем развиваться как партия. Если мы не участвуем в выборах — нас просто нет», — заявил Черечень.

Политик возглавляет БСДГ с ноября 2018 года, сменив Станислава Шушкевича.

В ближайшие два года в Беларуси пройдут президентские и парламентские выборы. Согласно законодательству, выборы в Палату представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020-го. В связи с этим не исключено, что одна из избирательных кампаний может состояться в 2019 году. По мнению экспертов, это, скорее всего, будут парламентские выборы.