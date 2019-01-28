Инициаторы митинга в День Воли 25 марта приветствуют любые мероприятия по празднованию 101-й годовщины БНР

Инициаторы проведения 25 марта митинга возле оперного театра приветствуют любые мероприятия, направленные на то, чтобы достойно отметить 101-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики. Об этом они заявили 28 января в Минске на совместной пресс-конференции, передает БелаПАН .

Как сообщалось ранее, заявка на проведение в День Воли митинга возле оперного театра подана сегодня утром. Заявители — Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия (ОГП) и движение «За Свободу».

Это уже вторая заявка, поданная в Мингорисполком на празднование Дня Воли. Первую 16 января подали Партия БНФ и «Арт Сядзіба». Они просят власти санкционировать проведение массовых мероприятий по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики 24 марта на стадионе «Динамо».

Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич отметил, что предстоящее событие должно «объединить всех сторонников независимости Беларуси». «Мы понимаем, что могут быть и имеют право быть разные мероприятия, посвященные этой дате, — культурного, научного характера, например конференции, концерты, — сказал он. — Мы специально развели даты проведения концерта, который был заявлен раньше [на 24 марта], и политического митинга, который запланирован непосредственно на день принятия Третьей уставной грамоты и провозглашения БНР 25 марта».

Вместе с тем, убежден Губаревич, День Воли должен сохранить политический подтекст. Это, по его словам, особенно важно в свете «заявлений высоких чинов Российской Федерации о возвращении к положениям Союзного государства о введении единой валюты, создании надгосударственных органов», что для Беларуси будет означать «тотальную потерю суверенитета».

«Мы взяли на себя ответственность организовать именно политическую площадку для всех тех людей, которые хотели бы выйти и высказать слова в поддержку белорусской независимости», — заявил Губаревич.

Инициаторы митинга 25 марта, по его словам, не видят оснований, на которых власти могли бы отказать в проведении этого мероприятия, поскольку «заявка подана на место, где было разрешено провести мероприятие в прошлом году». Формат планируемого мероприятия также «фактически повторяет прежнюю заявку».

Исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов отметил, что инициаторы митинга 25 марта «всячески приветствуют проведение концерта накануне».

«Я не вижу никаких противоречий, — подчеркнул он. — Мне кажется, мы дополняем друг друга. Очень надеюсь, что и концерт, который мы всячески поддерживаем, и мероприятие 25 марта пройдут так, как они задуманы, — массово, весело, принципиально с точки зрения поддержки суверенитета. Мы должны показывать властям, что мы безусловно выступаем за суверенитет и всякие отступления, соглашательская позиция даже по мелочам ведут к его утрате».

«Но, тем не менее, политическая составляющая должна быть, — добавил Козлов. — Учитывая подлую природу существующей власти, мы всё время находимся в подвешенном состоянии, всё время вынуждены думать о том, что мы будем делать, если нам запретят [митинг] и мы не получим ни концерта, ни каких-то других мероприятий. Мы должны ставить власть в такие условия, когда что-то она должна будет разрешить».

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (оргкомитет БХД не входит в число заявителей акции, но является ее соорганизатором. — БелаПАН.) Виталий Рымашевский подчеркнул, что митинг 25 марта состоится в любом случае, даже если власти официально его не разрешат.

«Если бы белорусские оппозиционные силы и общество ждали милости, доброй воли от власти, если бы люди не жертвовали собой, то в нашей современной истории вообще не было бы и упоминания о 25 марта, — сказал он. — В прошлом году празднование состоялось только потому, что власти поняли: если не будет разрешения на проведение концерта около оперного театра, то будет массовая несанкционированная акция. Власти стояли перед таким выбором в том числе благодаря Николаю Статкевичу, тем, кто, может быть, критиковал организаторов акции около оперного. Всё это сработало на отличный праздник, который состоялся. Мы приложим все усилия, чтобы в этом году 25 Марта было отмечено достойно».