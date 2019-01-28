Как не допустить социального взрыва в Беларуси. Рецепт от «Европейской Беларуси»

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» считает проведение свободных выборов единственным способом для власти не допустить социального взрыва в белорусском обществе.

Как сказано в заявлении кампании, в последние месяцы власти усилили давление на активистов «Европейской Беларуси». В частности, упоминается о задержании Евгения Афнагеля 5 декабря 2018 года, после которого активиста неоднократно допрашивали и изъяли у него автомобиль.

«25 января в Следственный комитет был вызван Максим Винярский. Его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу о хулиганстве, которое якобы произошло еще в сентябре прошлого года. Активисту угрожали возбуждением еще одного дела прямо в кабинете следователя», — утверждают авторы заявления.

По словам активистов кампании, власти также «усилили репрессии в отношении представителей других организаций и движений, выступающих против режима».

Давление на оппозиционных активистов, как утверждается, началось после заявления Александра Лукашенко 13 ноября прошлого года о начале периода «политической вакханалии» — предстоящих президентских и парламентских выборов в Беларуси.

«Как показывает опыт Беларуси и других стран, усиление давления на общество — не самый лучший выход из тупика, в который загоняют свои народы диктаторские режимы. Единственный путь избежать социального взрыва — проведение действительно свободных выборов под международным контролем с участием реальных лидеров оппозиции и без помех для общественных активистов», — говорится в заявлении «Европейской Беларуси».