ТБМ рассказало об амбициозных планах на предстоящие выборы

Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) рассчитывает на участие в предстоящих выборах в парламент как минимум 50 кандидатов — членов ТБМ, заявил БелаПАН почетный председатель объединения Олег Трусов.

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По его словам, 27 января Совет ТБМ принял заявление с призывом к членам объединения принять «активное участие в политических кампаниях в 2019-2020 годах с целью популяризации белорусской культуры и расширения употребления белорусского языка во всех сферах общественной жизни страны».

«Мы активно участвовали в последних политических кампаниях, и они дали нам огромную пользу, — отметил Трусов. — Мы имеем своего депутата — [председателя ТБМ] Елену Анисим. Многие нас критиковали, смеялись, а теперь те, кто смеялся и писал нам разные некрасивые вещи, бегают и говорят: «Елена Николаевна, помогите...».

«Поэтому мы приняли решение: когда начнется парламентская кампания, мы выдвинем определенное количество кандидатов в депутаты с условием, что они всю кампанию будут вести по-белорусски — на белорусском языке будут их листовки, выступления на телевидении. У всех будет одинаковый месседж — в каждом округе открыть белорусскоязычные детский сад, школу, гимназию и так далее. То есть, если мы выдвигаем 50 человек, условно говоря, у всех у них в программе будут одинаковые тезисы по-белорусски. А потом каждый кандидат, из какой бы он ни был партии или беспартийный, допишет все, что захочет, исходя из интересов округа», — добавил Трусов.

Соответственно с началом президентской кампании объединение намерено попросить всех кандидатов добавить в свои программы планы ТБМ относительно расширения употребления белорусского языка. На вопрос, планирует ли общество выдвигать своего собственного кандидата на пост президента, Трусов ответил: «Жизнь покажет, посмотрим. Или будем выдвигать, или поддержим нормального белорусскоязычного кандидата».

«Мы не собираемся терять президентскую кампанию, но нас больше интересуют выборы в парламент. На прошлых выборах у нас было более 40 кандидатов в депутаты — членов ТБМ, выдвинутых и путем сбора подписей, и от различных политических партий. Я думаю, что сейчас как минимум 50 человек мы в состоянии выдвинуть разными путями», — подытожил бывший руководитель организации.

В ближайшие два года в Беларуси пройдут президентские и парламентские выборы. Согласно законодательству выборы в Палату представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020-го. В связи с этим не исключено, что одна из избирательных кампаний может произойти в 2019 году. По мнению экспертов, это, скорее всего, будут парламентские выборы.