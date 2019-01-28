Умер член ГКЧП, пытавшийся в августе 91-го скинуть Горбачева

На 93-м году ушел из жизни бывший руководитель Машиностроительного завода имени Калинина Александр Тизяков. Он стал известен всему СССР в августе 1991 года, после того, как вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

В отношении него было возбуждено уголовное дело. На свободу Тизяков вышел в январе 1993 года. Амнистирован Госдумой в феврале 1994 года. Являлся членом КПРФ.

ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР — самопровозглашенный орган власти в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года. Включал в себя ряд высокопоставленных должностных лиц советского государства.

Члены ГКЧП выступили против проводившейся президентом СССР Михаилом. Горбачёвым политики перестройки, а также против подписания нового союзного договора и преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств, куда планировали войти только 9 из 15 союзных республик.

